Il gioiellerie di Sarnico | “Penalizzati noi e pochi altri | così non va”

(Di martedì 30 marzo 2021) Dall’interno della sua gioielleria, chiusa, con le serrande abbassate, vede i passanti in strada fissarlo e si sente “come un animale in gabbia in uno zoo”. Vorrebbe farli entrare ma non può. Gianluigi Biasi, 53 anni e di professione gioielliere, dal 1° marzo ha dovuto spegnere per l’ennesima volta le luci del suo negozio, sessanta metri quadri nel pieno centro storico di. Questa volta però è talmente arrabbiato e provato che lunedì 29 marzo alle 11 decide di appendere in vetrina un cartello: “Se dopo un anno siamo ancora rossi, forse avete chiuso le attività sbagliate”. La frase è una provocazione in circolazione da qualche giorno su Facebook e che il signor Biasi ha deciso di ricondividere per sfogo sulla saracinesca della sua attività. “Noi siamo inermi, non possiamo fare nulla – dice -. Tutto quello che possiamo fare è appendere cartelli un po’ polemici ...