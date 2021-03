Giuliano Serpa | chi è il collaboratore di giustizia | la sua storia

(Di martedì 30 marzo 2021), ex boss della ndrangheta, è oggi undi. Ecco cosa c’è da sapere su di lui.è un ex boss della ndrangheta, assolto dall’accusa di omicidio perché il reato era ormai prescritto, e oggidiil cui nome è tornato di recente in primo piano. Ripercorriamo la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Nel 2013, infatti, la magistratura ha rinviato a giudizio uno dei suoi presunti assassini, il collaboratore di giustiziache però viene assolto in quanto il reato è caduto in ...A lasciare veramente attoniti in questa storia, però, è il fatto che secondo la magistratura 9 delle persone indicate dal pentito(che si autoaccusò del delitto) di essere i presunti ...Giuliano Serpa, ex boss della ndrangheta, è oggi un collaboratore di giustizia. Ecco cosa c’è da sapere su di lui. Giuliano Serpa è un ex boss della ndrangheta, assolto dall’accusa di omicidio perché ...Omicidio Panaro: Dopo quasi quarant’anni ancora solo mezze verità: alcune dichiarazioni di un pentito avevano contribuito a fare chiarezza e luce su quei fatti e alcuni degli omicidi avvenuti in ...