Fibrosi cistica | il progetto di un alloggio per chi viene a Bergamo per un trapianto

"Ho vissuto la mia malattia con molte rinunce e continui ricoveri in ospedale per tenere tutto sotto controllo, fino a quando mi hanno dichiarato che l'unica speranza era il trapianto. Io e mia moglie eravamo spaventati, poi ci siamo resi conto che era l'unica soluzione per pensare ad un futuro migliore. Ho accettato di essere inserito in lista d'attesa per il trapianto e più passava il tempo più la mia situazione peggiorava, tanto che nell'ottobre del 2019, una grave crisi respiratoria mi fece andare in coma". Domenico è affetto da Fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa, a causa della quale nel 2019 ha subito un trapianto combinato polmoni, fegato e pancreas, mai fatto in Italia e il primo in Europa. I tempi di recupero nel suo caso si sono protratti più del dovuto per il delicato ...

