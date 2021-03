Falsi dati sulla pandemia dalla Sicilia, l’assessore intercettato: «Ma quei dati sui morti sono veri? Spalmiamoli…» (Di martedì 30 marzo 2021) C’era un «disegno politico scellerato» dietro le modifiche dei dati sull’andamento della pandemia di Coronavirus in Sicilia, secondo il gip di trapani. sono almeno 40 gli episodi di alterazione dei numeri che dall’assessorato alla Sanità Siciliano sono stati poi trasmessi all’Iss, confermati da alcune intercettazioni che hanno fatto emergere come, oltre al numero dei contagi e dei tamponi fatti, venivano modificati anche quelli sui decessi. In una telefonata tra l’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, e la dirigente che doveva comunicare i dati a Roma, Letizia Di Liberti, entrambi indagati assieme ad altri cinque, la dirigente generale del Dasoe chiedeva cosa fare dei dati ... Leggi su open.online (Di martedì 30 marzo 2021) C’era un «disegno politico scellerato» dietro le modifiche deisull’andamento delladi Coronavirus in, secondo il gip di trapani.almeno 40 gli episodi di alterazione dei numeri che dall’assessorato alla Sanitànostati poi trasmessi all’Iss, confermati da alcune intercettazioni che hanno fatto emergere come, oltre al numero dei contagi e dei tamponi fatti, venivano modificati anche quelli sui decessi. In una telefonata traregionale alla Sanità, Ruggero Razza, e la dirigente che doveva comunicare ia Roma, Letizia Di Liberti, entrambi indagati assieme ad altri cinque, la dirigente generale del Dasoe chiedeva cosa fare dei...

Agenzia_Ansa : Ai domiciliari alcuni appartenenti dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana per aver alterato i dati s… - NicolaMorra63 : Fornire dati falsi sulla pandemia per alterare i provvedimenti conseguenti: oggi sono stati arrestati tecnici, ma… - fanpage : Dati falsi sulla pandemia: un vero e proprio terremoto in Sicilia - Miti_Vigliero : 'Spalmiamo morti...'. Dati falsi su pandemia a Iss, arresti in Sicilia Indagato l'assessore alla Salute, Razza. Al… - Nicola23453287 : RT @andiamoviaora: 'SPALMIAMO I MORTI' Manipolare i dati per alimentare il terrore e lo stato di lockdown, distruggendo vite, economia, pre… -