Ecco come si sta muovendo l’Ue sull’identità digitale 

Il Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato (Regolamento eIDAS), costituisce un importante package legislativo che ben si innesta nel percorso di costruzione del mercato unico digitale. D'altro canto, un mercato unico dei servizi digitali ben funzionante consente l'innovazione e garantisce la competitività dell'industria europea. Per tale ragione, la capacità di identificare in modo sicuro le persone fisiche, le aziende e i dispositivi in ambiente digitale è una condizione fondamentale per un mercato unico affidabile. Indubbiamente, il Regolamento ha aperto nuovi orizzonti a livello globale, introducendo un primo quadro transfrontaliero per identità digitali affidabili e i cosiddetti servizi fiduciari, garantendo altresì un'interazione ...

