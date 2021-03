Draft 2021 | ecco le date di inizio

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 30 marzo 2021) La Nba ha ufficializzato ledidelche si terrà il 29 luglio, mentre la Lottery il 22 giugno.: cosa avverrà? Dopo il caos provocato dalla pandemia lo scorso anno, l’Nba sta finalmente tornando alla normalità tanto da programmare le attività legate al. L’evento, che prevede la selezione dei giovani talenti, avràil 29 luglio con la Lottery fissata per il 22 giugno, giorno in cui si scoprirà l’ordine di chiamata in base al risultato ottenuto in regular season. Dal 21 al 27 giugno le franchigie Nba potranno visionare i giovani talenti- le cosidetteCombine- per valutare e capire su chi puntare. Non è stato ancora previsto il criterio con il quale questi ...