Cambiare Comune per comprare vino? “Si può, la gente non lo sa” (Di martedì 30 marzo 2021) MODENA – “La vendita del vino sfuso in damigiana è bloccata. Quella delle bottiglie notevolmente rallentata: c’è chi prenota e poi, a causa del timore di incorrere in una sanzione per lo spostamento, non effettua il ritiro. Per questo motivo stiamo assistendo a un crollo delle vendite dirette”. La segnalazione arriva da Confagricoltura Bologna, che ha scritto a Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale dell’area metropolitana bolognese per chiedere “collaborazione, nella diffusione di informazioni corrette ai cittadini”. Posto che il calo delle vendite ai privati si aggiunge a quello relativo al canale Horeca, raggiungendo complessivamente punte del -70%, puntualizza Confagricoltura: “Come chiarito nelle risposte alle domande frequenti sul sito internet della presidenza del Consiglio dei ministri, gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità: fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. In particolare, si legge nella risposta al quesito specifico, ‘laddove il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati’”. Insomma, puntualizza l’associazione agricola, “andare in un altro Comune per acquistare del vino è quindi possibile, ma c’è chi non ne è a conoscenza oppure chi, nel dubbio, preferisce non muoversi per paura di ricevere una sanzione”. Leggi su dire (Di martedì 30 marzo 2021) MODENA – “La vendita del vino sfuso in damigiana è bloccata. Quella delle bottiglie notevolmente rallentata: c’è chi prenota e poi, a causa del timore di incorrere in una sanzione per lo spostamento, non effettua il ritiro. Per questo motivo stiamo assistendo a un crollo delle vendite dirette”. La segnalazione arriva da Confagricoltura Bologna, che ha scritto a Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale dell’area metropolitana bolognese per chiedere “collaborazione, nella diffusione di informazioni corrette ai cittadini”. Posto che il calo delle vendite ai privati si aggiunge a quello relativo al canale Horeca, raggiungendo complessivamente punte del -70%, puntualizza Confagricoltura: “Come chiarito nelle risposte alle domande frequenti sul sito internet della presidenza del Consiglio dei ministri, gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità: fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. In particolare, si legge nella risposta al quesito specifico, ‘laddove il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati’”. Insomma, puntualizza l’associazione agricola, “andare in un altro Comune per acquistare del vino è quindi possibile, ma c’è chi non ne è a conoscenza oppure chi, nel dubbio, preferisce non muoversi per paura di ricevere una sanzione”.

Advertising

fatty_fingers : @fuoco_freddo @Alessia69406712 @DavideVerga2 @27_giulia @ardigiorgio Speranza comunista? Il senso di impedire un ca… - yaenneferx : non ditemi di non comprare da amaz0n quando non vivete in un paesino di merda in zona rossa/arancione e per comprar… - saryvanpelt : - Finalmente arriva il caldo così possiamo aprire le finestre al lavoro e cambiare aria costantemente - No eh! Semp… - undercharon : marzo 2001 - entrò in vigore una legge che permetteva di cambiare il nome presentando un’instanza al comune e il gi… - Ilenia985 : RT @IlGiust21088415: Quindi se volessi fare una vacanza a Parigi in lockdown potrei però in Italia non posso cambiare comune o regione. SIA… -