ByoBlu, YouTube chiude l’account di Claudio Messora. “Ora compriamo un canale sul digitale terrestre, aiutateci” (Di martedì 30 marzo 2021) YouTube ha cancellato “definitivamente” il canale ByoBlu di Claudio Messora, al quale erano iscritti mezzo milione di utenti e che in 14 anni di attività aveva pubblicato online circa duemila video, che includevano “interviste a scienziati, ricercatori, politologi, giornalisti”. Il tg su YouTube di ByoBlu24, sempre legato alla testata giornalistica di Messora – registrata al Tribunale di Milano e edita da ByoBlu Edizioni Srls – ha inoltre precisato che la notizia della cancellazione è arrivata “con una mail” all’interno della quale la piattaforma video spiega che all’origine dell’oscuramento ci sarebbe la presenza sul canale di un’intervista “al panafricanista Mohamed Konare“. Il senatore Gianluigi Paragone (ItalExit) ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021)ha cancellato “definitivamente” ildi, al quale erano iscritti mezzo milione di utenti e che in 14 anni di attività aveva pubblicato online circa duemila video, che includevano “interviste a scienziati, ricercatori, politologi, giornalisti”. Il tg sudi24, sempre legato alla testata giornalistica di– registrata al Tribunale di Milano e edita daEdizioni Srls – ha inoltre precisato che la notizia della cancellazione è arrivata “con una mail” all’interno della quale la piattaforma video spiega che all’origine dell’oscuramento ci sarebbe la presenza suldi un’intervista “al panafricanista Mohamed Konare“. Il senatore Gianluigi Paragone (ItalExit) ...

Advertising

vellucci_anna : RT @GiuseppePalma78: Con un atto similare alle purghe staliniste, hanno chiuso il canale YouTube di @byoblu. Sono in corso i ricorsi giuris… - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: ByoBlu, YouTube chiude l’account di Claudio Messora. “Ora compriamo un canale sul digitale terrestre, aiutateci” https… - maurizifo : RT @longagnani: Rompo il silenzio per esprimere la mia solidarietà a @IreneOliveri e a tutta la redazione romana di @byoblu, oggi azzerata… - Efesto51 : RT @GiuseppePalma78: Con un atto similare alle purghe staliniste, hanno chiuso il canale YouTube di @byoblu. Sono in corso i ricorsi giuris… - GfveGianfra : RT @GiuseppePalma78: Con un atto similare alle purghe staliniste, hanno chiuso il canale YouTube di @byoblu. Sono in corso i ricorsi giuris… -