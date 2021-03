Assegno universale per i figli al via da luglio, risorse in campo insufficienti per dare a tutti i 250 euro. E qualcuno potrebbe perderci (Di martedì 30 marzo 2021) “Le famiglie italiane devono stare tranquille, non ci perderanno. E quelle meno abbienti riceveranno di più“. La promessa arriva dalla ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, che lunedì alla vigilia del via libera del Senato al ddl delega sull’Assegno universale per i figli ha assicurato che si farà in modo di non penalizzare chi già oggi riceve quel tipo di aiuto e da luglio, per effetto dell’ampliamento della platea dei beneficiari, rischia una decurtazione. Come è evidente tutto dipende dalle risorse che saranno messe in campo: i fondi ora a disposizione sono 20 miliardi tra nuovi stanziamenti e fondi attualmente utilizzati per altre misure (bonus bebè, detrazioni, assegni ai nuclei familiari) che verranno sostituite dal nuovo Assegno e non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) “Le famiglie italiane devono stare tranquille, non ci perderanno. E quelle meno abbienti riceveranno di più“. La promessa arriva dalla ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, che lunedì alla vigilia del via libera del Senato al ddl delega sull’per iha assicurato che si farà in modo di non penalizzare chi già oggi riceve quel tipo di aiuto e da, per effetto dell’ampliamento della platea dei beneficiari, rischia una decurtazione. Come è evidente tutto dipende dalleche saranno messe in: i fondi ora a disposizione sono 20 miliardi tra nuovi stanziamenti e fondi attualmente utilizzati per altre misure (bonus bebè, detrazioni, assegni ai nuclei familiari) che verranno sostituite dal nuovoe non ...

