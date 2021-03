AlUla | il luogo dei sogni saudita dove tutti vorremo viaggiare

Leggi su vanityfair

(Di martedì 30 marzo 2021) C’è un posto dove in tanti vorremo andare, sarà la nuova destinazione non appena i viaggi riprenderanno, un luogo che unisce l’arte, la bellezza del paesaggio, la scoperta del diverso, una storia lontana ma che ci è molto vicina. Questo posto è il sito di AlUla, una delle meraviglie archeologiche dell’Arabia Saudita, un luogo che nessuno o in pochissimi di noi ha potuto vedere sino ad ora, ma che adesso – con l’apertura al turismo internazione del Regno Saudita e il suo progetto di sviluppo turistico – diventerà una delle mete più conosciute. È solo uno dei tanti motivi per cui vorremo andare in Arabia Saudita, che si prepara ad essere la grande meta del prossimo turismo, ed è un luogo che ci lascerà incantati. Templiscolpiti nella roccia, il fascino del deserto, una storia antica, per scoprirlo in anteprima, c’è «AlUla – Journey Through Time», la mostra fotografica all’aperto lungo Corso Vittorio Emanuele II a Milano che ci porta in viaggio in questo luogo incredibile attraverso gli scatti del fotografo canadese-statunitense Robert Polidore. Prolungata fino al 18 aprile 2021, attraverso 30 pannelli racconta una storia che dalla preistoria passa per i misteriosi regni di Lihyan e Dadan, i nabatei e l’epoca romana, raccontando il lungo viaggio che dall’Arabia portava spezie e profumi fino ai nostri porti.