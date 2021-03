Alitalia | secondo fonti disposta da Mef cassa per ristori | entro settimana pagamento stipendi

Leggi su rainews

(Di martedì 30 marzo 2021) Dopo la protesta di stamane dei lavoratori e dei sindacati davanti al Mise, i ministri Durigon e Giorgetti verso la chiusura di un accordo per pagare glidi Marzo mai ancora arrivati ai lavoratori in Cig. Il Mise in una nota aveva scritto di non essere "l'interlocutore naturale e appropriato per i manifestanti"