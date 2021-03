Vaccini e giustizia, gli avvocati Ocf: sbagliato rallentare le udienze, Anm torni sui suoi passi (Di lunedì 29 marzo 2021) In merito alla presa di posizione della Associazione Nazionale Magistrati , che minaccia di rallentare le udienze se le categorie dei magistrati, degli avvocati e degli operatori del settore non verranno... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 29 marzo 2021) In merito alla presa di posizione della Associazione Nazionale Magistrati , che minaccia dilese le categorie dei magistrati, deglie degli operatori del settore non verranno...

Advertising

rtl1025 : ?? 'L’associazione #magistrati, privata iniziativa, chiede #vaccini per la corporazione. Altrimenti si ferma la… - Antonio_Tajani : Vaccini, scostamento di bilancio da 20 mld ogni mese per sostenere le categorie più colpite, un Recovery flessibile… - Open_gol : Dopo la minaccia dell'associazione magistrati, arriva la risposta secca del ministero della Giustizia - fratambi : RT @DavideGiac: L’associazione magistrati, privata iniziativa, chiede vaccini per la corporazione. Altrimenti si ferma la giustizia. Non s’… - EttaLisetta : RT @DavideGiac: L’associazione magistrati, privata iniziativa, chiede vaccini per la corporazione. Altrimenti si ferma la giustizia. Non s’… -