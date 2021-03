Uomini e donne, Giacomo confessa: Ho paura (Di lunedì 29 marzo 2021) Combattuto tra due ragazze, Carolina e Martina, il tronista di Uomini e donne Giacomo Czerny ammette di essere molto combattuto perché si trova molto bene con entrambe le ragazze. Proprio questo lo mette in difficoltà: non è abituato a uscire con più di una ragazza per volta… La nuova settimana di Uomini e donne si apre con il Trono Classico. Protagonista il tronisa Giacomo Czerny, che sta facendo la conoscenza, in modo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 29 marzo 2021) Combattuto tra due ragazze, Carolina e Martina, il tronista diCzerny ammette di essere molto combattuto perché si trova molto bene con entrambe le ragazze. Proprio questo lo mette in difficoltà: non è abituato a uscire con più di una ragazza per volta… La nuova settimana disi apre con il Trono Classico. Protagonista il tronisaCzerny, che sta facendo la conoscenza, in modo Articolo completo: dal blog SoloDonna

