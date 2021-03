Sostenibilità, Gruppo Cap: nuovo piano di performance per il management (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – Riduzione del consumo pro-capite di acqua, aumento dei nuclei familiari che scelgono l’acqua del rubinetto, incremento di soluzioni personalizzate per le utenze e dell’assistenza alle famiglie in difficoltà, taglio delle emissioni di CO2. E, tra le altre cose, investimenti crescenti nell’automazione e nella robotica. Le strategie Esg (Envinronment, Social, Governance) entrano nel piano di incentivazione a lungo termine dei manager di Gruppo Cap. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 marzo 2021) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – Riduzione del consumo pro-capite di acqua, aumento dei nuclei familiari che scelgono l’acqua del rubinetto, incremento di soluzioni personalizzate per le utenze e dell’assistenza alle famiglie in difficoltà, taglio delle emissioni di CO2. E, tra le altre cose, investimenti crescenti nell’automazione e nella robotica. Le strategie Esg (Envinronment, Social, Governance) entrano neldi incentivazione a lungo termine dei manager diCap. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

