Scuole aperte in zona Arancione, ma non a Nettuno: il Sindaco firma l'ordinanza di chiusura (Di lunedì 29 marzo 2021) Sono state firmate dal Sindaco Alessandro Coppola le ordinanze n. 11 e 13 del 29 marzo 2021 con cui si dispone la chiusura di tutte le Scuole di ogni ordine e grado e dell'Asilo Nido comunale "Il Germoglio" per i giorni 30 e 31 marzo 2021. "Nonostante la nostra Regione da domani entrerà in zona Arancione – spiega il Sindaco Alessandro Coppola – abbiamo ritenuto opportuno, in piena intesa con il coordinamento dell'Unità di crisi comunale, visto l'incremento dei casi di Coronavirus sul nostro territorio, mantenere le Scuole chiuse, con la possibilità di proseguire con la didattica a distanza, nelle giornate di domani e dopodomani. Riteniamo che aprire per soltanto due giorni, visto l'inizio delle vacanze pasquali il 1 aprile, sia solamente un rischio ...

