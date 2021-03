Merkel striglia i governatori: «Altrimenti decido io» (Di lunedì 29 marzo 2021) «Non resterò a guardare mentre abbiamo 100 mila infettati al giorno. Alcuni Land hanno adottato le misure anti-contagio in maniera molto seria, altri purtroppo no». La settimana dopo il mea culpa per il superlockdown pasquale, Angela Merkel compare alla tv pubblica per strigliare i governatori “aperturisti” e minacciare di avocare a sé ogni futura decisione sul contenimento della pandemia «se d’ora in poi i Land non prenderanno misure adeguate». Stavolta la cancelliera fa sul serio, ed è davvero pronta a … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 29 marzo 2021) «Non resterò a guardare mentre abbiamo 100 mila infettati al giorno. Alcuni Land hanno adottato le misure anti-contagio in maniera molto seria, altri purtroppo no». La settimana dopo il mea culpa per il superlockdown pasquale, Angelacompare alla tv pubblica perre i“aperturisti” e minacciare di avocare a sé ogni futura decisione sul contenimento della pandemia «se d’ora in poi i Land non prenderanno misure adeguate». Stavolta la cancelliera fa sul serio, ed è davvero pronta a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ele9061 : RT @BelpietroTweet: Il responsabile della salute degli italiani promette di chiudere tutti ancora in casa, annunciando che la vittoria è vi… - ChrFani : RT @BelpietroTweet: Il responsabile della salute degli italiani promette di chiudere tutti ancora in casa, annunciando che la vittoria è vi… - mmarilli38 : RT @BelpietroTweet: Il responsabile della salute degli italiani promette di chiudere tutti ancora in casa, annunciando che la vittoria è vi… - Dani63104723 : RT @BelpietroTweet: Il responsabile della salute degli italiani promette di chiudere tutti ancora in casa, annunciando che la vittoria è vi… - elalippolis : RT @BelpietroTweet: Il responsabile della salute degli italiani promette di chiudere tutti ancora in casa, annunciando che la vittoria è vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Merkel striglia Vaccini, Draghi striglia l'Ue: 'Dobbiamo accelerare, pugno duro con aziende inadempienti' Poco prima di iniziare la videocall a 27 si è confrontato con il presidente francese Emmanuel Macron, nei giorni scorsi aveva sentito Charles Michel e Angela Merkel. E dunque nel prendere la parola ...

Vaccini, Draghi striglia le case farmaceutiche inadempienti Durante il Consiglio, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha sottolineato che i vaccini ci faranno compagnia per anni , a causa delle continue mutazioni del virus. Anche per questo il presidente ...

Merkel striglia i governatori: «Altrimenti decido io» | il manifesto Il Manifesto Revocato il lockdown. La Merkel chiede scusa Dodici ore di riunione di fila fra Angela Merkel e i sedici presidenti dei Länder tedeschi non sono servite a nulla ...

Poco prima di iniziare la videocall a 27 si è confrontato con il presidente francese Emmanuel Macron, nei giorni scorsi aveva sentito Charles Michel e Angela. E dunque nel prendere la parola ...Durante il Consiglio, la cancelliera tedesca Angelaha sottolineato che i vaccini ci faranno compagnia per anni , a causa delle continue mutazioni del virus. Anche per questo il presidente ...Dodici ore di riunione di fila fra Angela Merkel e i sedici presidenti dei Länder tedeschi non sono servite a nulla ...