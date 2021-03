Maxi Lopez | scherzo diabolico alla fidanzata con acqua e uovo VIDEO

(Di lunedì 29 marzo 2021)e lo?Daniela Christiansson nella domenica senza partite. L’attaccante argentino della Sambenedettese si è improvvisato mago con una bottiglia d’e un, per poi sorprendere la compagna.fine la “povera” Daniela si è ritrovata vittima di uno shampoo a base di, mentre l’ex giocatore di Milan e Barcellona si è divertito ad orchestrare la diabolica scenetta per poi pubblicarla sui social. Un modo per passare insieme la domenica a casa. Unoesilarante, che potete vedere e rivedere. SportFace.

sportface2016 : #MaxiLopez, lo scherzo alla fidanzata è esilarante: guarda il VIDEO - ItaSportPress : Maxi Lopez, scherzo esilarante alla bella Daniela Christiansson (VIDEO) - - dragooncrf : @OficialSala12 Sai: Maxi Lopez Entra: Mauro Icardi - calciotoday_it : ???'Questa qua mi convince proprio poco poco poco, facciamoci l'inganno della cadre... gallina' Non sarà andata pr… - 90Valla : Mio pezzo per @DDDderbyit ??? -

Simpaticissimo filmato pubblicato su Instagram dache ha mostrato uno dei momenti della sua domenica in compagnia della compagna Daniela Christiansson . Acqua e… uovo in testa per la bionda che è cascata in pieno nel gioco del ...La nativa di Buenos Aires fu al centro di infinite polemiche e conquistò le prime pagine dei quotidiani di gossip per la rottura con l'ex marito. Quest'ultimo era uno dei migliori amici ...Maxi Lopez, attaccante della Sambenedettese con un passato nel Milan, approfitta della domenica libera tirare uno scherzo alla fidanzata Daniela Christiansson. La modella svedese non sa che, quello ch ...L'attaccante argentino ha preparato uno scherzetto a Daniela, sua compagna, tra una bottiglia d'acqua e un uovo. (da officialmaxilopez Instagram) ...