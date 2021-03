Letta: “Governo Draghi è il più europeista di sempre”. Salvini: “Via etichette su Ue” (Di lunedì 29 marzo 2021) Confronto tra Letta e Salvini durante la presentazione del Rapporto Ispi 2021. ROMA – Confronto a distanza tra Enrico Letta e Matteo Salvini durante la presentazione del Rapporto di Ispi 2021. Dopo giorni di scontri, i due leader hanno deposto per qualche ora l’ascia di guerra e hanno affrontato diversi temi. Letta: “Salvini europeista? Entri nel Ppe” Il segretario del Partito Democratico ha voluto inviare dei nuovi messaggi all’ex ministro. “Il Governo Draghi ha due obiettivi: vincere la battaglia di rendere permanente il Next Generation Eue e cambiare il patto di stabilità – ha detto Enrico Letta, riportato da RaiNews – io sono tra quelli contenti dell’evoluzione della Lega e prima del M5s sulla vicenda ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 29 marzo 2021) Confronto tradurante la presentazione del Rapporto Ispi 2021. ROMA – Confronto a distanza tra Enricoe Matteodurante la presentazione del Rapporto di Ispi 2021. Dopo giorni di scontri, i due leader hanno deposto per qualche ora l’ascia di guerra e hanno affrontato diversi temi.: “? Entri nel Ppe” Il segretario del Partito Democratico ha voluto inviare dei nuovi messaggi all’ex ministro. “Ilha due obiettivi: vincere la battaglia di rendere permanente il Next Generation Eue e cambiare il patto di stabilità – ha detto Enrico, riportato da RaiNews – io sono tra quelli contenti dell’evoluzione della Lega e prima del M5s sulla vicenda ...

Advertising

Giorgiolaporta : Mentre gli italiani sono distratti a contare i morti, cosa c'è da fare di meglio che una bella infornata di posti f… - fattoquotidiano : Sondaggi, gradimento in calo per Draghi e il governo. Conte e Letta portano bene a 5 stelle e Pd, che superano Melo… - Linkiesta : La Draghimania mette in pericolo il bipolarismo Lega-Pd (ed è un bene). Chi ipotizza alle prossime elezioni uno sc… - Eugenio85428611 : RT @ImolaOggi: Letta: 'Mi dichiaro anche io sovranista, ma sovranista europeo.' Avvertitelo che una UE politica neanche esiste! Esiste un'o… - Dadinoshibari : RT @ImolaOggi: Letta: 'Mi dichiaro anche io sovranista, ma sovranista europeo.' Avvertitelo che una UE politica neanche esiste! Esiste un'o… -