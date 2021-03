In Olanda gli ortodossi calvinisti no - lockdown picchiano i giornalisti: arrestati (Di lunedì 29 marzo 2021) Gli ortodossi calvinisti, contrari a qualsiasi forma di confinamento imposto dal governo per arginare l'ondata di contagi Covid, se la sono presa con alcuni giornalisti e reporter, ma se ne ignorano i ... Leggi su globalist (Di lunedì 29 marzo 2021) Gli, contrari a qualsiasi forma di confinamento imposto dal governo per arginare l'ondata di contagi Covid, se la sono presa con alcunie reporter, ma se ne ignorano i ...

Advertising

carlo_fusi : RT @davidedesario: Salviamo la Musica. Le esibizioni dal vivo. Per le migliaia di persone rimaste senza lavoro ma anche per tutti gli altri… - EnricoGiannell1 : RT @PanzerUberAlles: Sarà contento @Adolf80606202 che può scattare gli ovetti in Olanda e abbuffarsi di torte autoctone ?? - gianpi36590925 : @NeroAzzurro20 @PinoVaccaro77 Esatto quello che prese gli schiaffi all’Europeo in Olanda e Belgio?? - Ileana0406 : RT @davidedesario: Salviamo la Musica. Le esibizioni dal vivo. Per le migliaia di persone rimaste senza lavoro ma anche per tutti gli altri… - Caputaglia : RT @davidedesario: Salviamo la Musica. Le esibizioni dal vivo. Per le migliaia di persone rimaste senza lavoro ma anche per tutti gli altri… -