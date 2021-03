Imprenditori in difficoltà economiche e usurai ‘in azione’: ecco il piano di 2 coniugi (Di lunedì 29 marzo 2021) Nonostante si parli poco di usura non significa che questa sia scomparsa dalla nostra vita, anzi. Con la pandemia gli usurai sono tornati e sono più di prima. Proprio nella giornata di ieri il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, tra Roma ed Ercolano (Napoli), immobili e disponibilità finanziarie del valore di oltre 500.000 euro nei confronti di due coniugi indiziati di usura. Leggi anche: Furbetti del cartellino: dovevano essere in servizio al 118, ma andavano al mare (e postavano le foto sui social) Coppia di usurai tra Napoli e Roma Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli al termine di un’indagine delegata dalla Procura della Repubblica partenopea scaturita da una verifica fiscale eseguita dai finanzieri della Compagnia di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 marzo 2021) Nonostante si parli poco di usura non significa che questa sia scomparsa dalla nostra vita, anzi. Con la pandemia glisono tornati e sono più di prima. Proprio nella giornata di ieri il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, tra Roma ed Ercolano (Napoli), immobili e disponibilità finanziarie del valore di oltre 500.000 euro nei confronti di dueindiziati di usura. Leggi anche: Furbetti del cartellino: dovevano essere in servizio al 118, ma andavano al mare (e postavano le foto sui social) Coppia ditra Napoli e Roma Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli al termine di un’indagine delegata dalla Procura della Repubblica partenopea scaturita da una verifica fiscale eseguita dai finanzieri della Compagnia di ...

