Il punto sulle commodities 29 marzo 2021 (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Ribasso composto e controllato per il petrolio, che archivia la settimana in flessione dell’1,14%. La tendenza di medio periodo del petrolio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 62,09 prima e 65,74 dopo. Bene la benzina verde, con un rialzo dell’1,50%, rispetto ai valori della scorsa ottava. La tendenza di breve del carburante è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,005, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,903. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 2,107. Controllato progresso per il derivato sul Gas, che chiude la settimana in salita dello 0,55%. La situazione di medio periodo del Future sul Natural Gas resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Ribasso composto e controllato per il petrolio, che archivia la settimana in flessione dell’1,14%. La tendenza di medio periodo del petrolio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 62,09 prima e 65,74 dopo. Bene la benzina verde, con un rialzo dell’1,50%, rispetto ai valori della scorsa ottava. La tendenza di breve del carburante è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,005, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,903. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 2,107. Controllato progresso per il derivato sul Gas, che chiude la settimana in salita dello 0,55%. La situazione di medio periodo del Future sul Natural Gas resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della ...

Il punto sulle commodities 29 marzo 2021

