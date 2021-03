Il principe William: un sondaggio lo nomina “il calvo più sexy del mondo”. Ma in rete è polemica (Di lunedì 29 marzo 2021) Kate e William a Bradford guarda le foto Il principe William sarà stato lui stesso sorpreso nello scoprire di essere stato cliccato ben 17, 6 milioni di volte nelle ricerche effettuate su Google riguardo a uomini calvi e sexy. A rivelarlo è, infatti, un sondaggio effettuato dagli specialisti di chirurgia plastica britannici Longevita, che hanno esaminato il numero di volte in cui le due parole sono state ricercate in blog e articoli online in riferimento al secondogenito di Carlo e Diana. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di lunedì 29 marzo 2021) Kate ea Bradford guarda le foto Ilsarà stato lui stesso sorpreso nello scoprire di essere stato cliccato ben 17, 6 milioni di volte nelle ricerche effettuate su Google riguardo a uomini calvi e. A rivelarlo è, infatti, uneffettuato dagli specialisti di chirurgia plastica britannici Longevita, che hanno esaminato il numero di volte in cui le due parole sono state ricercate in blog e articoli online in riferimento al secondogenito di Carlo e Diana. Leggi anche ...

michiamanostar : RT @_ariannnn: Il problema non è il Principe William eletto a uomo calvo più sexy il problema è il Principe William eletto sexy cioè con tu… - Dangone_ : @ansiawoman William chi il principe d'Inghilterra? - zazoomblog : Principe William insolito record per lui: batte Tyson e The Rock - #Principe #William #insolito #record… - conteDartagnan : Sembra che il pelato più sexy del mondo sia il Principe William...sappiatelo - AlopixSg : Oggi mi sono rasato per riprendermi il primato di pelato più sexy dal principe William -