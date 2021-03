Focolaio nella Rsa di Fiano Romano, in fin di vita un’anziana contagiata dai no-vax (Di lunedì 29 marzo 2021) Avevano rifiutato di farsi il vaccino, proprio loro che ogni giorno lavoravano a stretto contatto con gli anziani. A niente sono servite le richieste del titolare della RSA e il suo buon esempio, gli infermieri no vax avevano portato avanti la loro “teoria”: niente vaccino contro il Coronavirus. Ma ora un’anziana della casa di riposo di Fiano Romano, dove è scoppiato un Focolaio, è in condizioni gravissime, in fin di vita. Come spiega il responsabile del reparto Covid dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli al Messaggero un’ospite è in condizioni critiche, arrivata al nosocomio con una polmonite e insufficienza respiratoria grave. Focolaio nella Rsa di Fiano Romano Alle porte di Roma, a Fiano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 marzo 2021) Avevano rifiutato di farsi il vaccino, proprio loro che ogni giorno lavoravano a stretto contatto con gli anziani. A niente sono servite le richieste del titolare della RSA e il suo buon esempio, gli infermieri no vax avevano portato avanti la loro “teoria”: niente vaccino contro il Coronavirus. Ma oradella casa di riposo di, dove è scoppiato un, è in condizioni gravissime, in fin di. Come spiega il responsabile del reparto Covid dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli al Messaggero un’ospite è in condizioni critiche, arrivata al nosocomio con una polmonite e insufficienza respiratoria grave.Rsa diAlle porte di Roma, a...

