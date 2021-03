Fabian Ruiz | «Sto bene al Napoli | ho altri due anni di contratto»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 29 marzo 2021)sembra voler restare alalmeno fino alla fine del: ecco le dichiarazioni del centrocampista spagnolo, centrocampista del, ha parlato dal ritiro della nazionale spagnola. AL– «Sono molto contento di giocare nel, del resto con gli azzurri hoduedi. In questo momento sono felice di essere qui con la Nazionale e penso solo alla partita di mercoledì che sarà molto difficile». SPAGNA – «Non siamo preoccupati per il livello delle ultime due partite perché stiamo lavorando, sono i nostri avversari a renderci la vita difficile. L’importante è che la squadra non si arrenda». FUORIQUOTA ALLE ...