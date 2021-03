Enrico Vaime, chi era l’autore e conduttore tv morto a 85 anni: la sua storia (Di lunedì 29 marzo 2021) Enrico Vaime, uno dei più prolifici autori di programmi televisivi e di musical teatrali, è venuto a mancare all’età di 85 anni: conosciamo la sua storia Un’altra brutta notizia arrivata poche ore fa: è venuto a mancare all’età di 85 anni Enrico Vaime, che è considerato uno dei fondatori in Italia dell’intrattenimento e del varietà. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 29 marzo 2021), uno dei più prolifici autori di programmi televisivi e di musical teatrali, è venuto a mancare all’età di 85: conosciamo la suaUn’altra brutta notizia arrivata poche ore fa: è venuto a mancare all’età di 85, che è considerato uno dei fondatori in Italia dell’intrattenimento e del varietà. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Corriere : È morto Enrico Vaime, uno dei più grandi autori della tv e della radio italiana - Agenzia_Ansa : E' morto Enrico Vaime, tra i più stimati autori di radio e tv. Aveva 85 anni #ANSA - chetempochefa : 'Per me è complicato dire quello che vorrei dire. È una gigantesca perdita, personalmente, per la sua famiglia, per… - infoitcultura : Enrico Vaime e i suoi inizi di autore tv da quella “propostina” - paola_gabba : RT @SkyTG24: Lutto nel mondo della tv, è morto #EnricoVaime -