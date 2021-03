Emilio Pucci, il nuovo libro sul Principe delle stampe: i grandi successi dello stilista e le sue muse, Jacqueline Kennedy e Marilyn Monroe (Di lunedì 29 marzo 2021) Emilio Pucci rivive nel libro di Vanessa Friedman, che contestualizza la produzione dello stilista e presenta la dinastia della famiglia. Il volume, edito da Taschen, è già un cult. Si tratta infatti di un’ edizione limitata a diecimila copie. Ogni esemplare è rilegato con una particolare stoffa tanto che si può scegliere fra dozzine di copertine diverse. Lo stilista, soprannominato il Principe della stampe, aveva un grande occhio per il colore, lo stile e il design. Proprio grazie a questo talento fu in grado di creare una casa di moda diversa da tutte le altre. Il Marchese Emilio Pucci di Barsento fu uno dei grandi pionieri della moda italiana. Nel 1951 partecipò alla Prima Sfilata di Moda ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 29 marzo 2021)rivive neldi Vanessa Friedman, che contestualizza la produzionee presenta la dinastia della famiglia. Il volume, edito da Taschen, è già un cult. Si tratta infatti di un’ edizione limitata a diecimila copie. Ogni esemplare è rilegato con una particolare stoffa tanto che si può scegliere fra dozzine di copertine diverse. Lo, soprannominato ildella, aveva un grande occhio per il colore, lo stile e il design. Proprio grazie a questo talento fu in grado di creare una casa di moda diversa da tutte le altre. Il Marchesedi Barsento fu uno deipionieri della moda italiana. Nel 1951 partecipò alla Prima Sfilata di Moda ...

