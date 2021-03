E’ guerra sull’Isola: Awed e Gemma contro Gilles Rocca, chi uscirà? (Di lunedì 29 marzo 2021) Ultime news dall’Isola dei famosi 2021, come avrete visto nel day time in onda oggi 29 marzo 2021, si iniziano a creare delle dinamiche molto importanti e, dopo la diretta di giovedì si sono innescati diversi meccanismi. Al momento abbiamo visto quello che è accaduto a caldo, il giorno dopo la diretta. Per cui in questo fine settimana, potrebbe essere successo ancora di tutto! La sensazione però è che sull’Isola si sia creato il primo gruppetto formato da sole due persone e queste persone sono Vera Gemma e Awed. Entrambi hanno mostrato di non gradire molto la presenza di Gilles Rocca e neppure quando il giovane vincitore di Ballando con le stelle ha provato un chiarimento, le cose sono andate a buon fine. Gilles pensava che dietro la scelta di Awed di farsi da parte e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 29 marzo 2021) Ultime news dall’Isola dei famosi 2021, come avrete visto nel day time in onda oggi 29 marzo 2021, si iniziano a creare delle dinamiche molto importanti e, dopo la diretta di giovedì si sono innescati diversi meccanismi. Al momento abbiamo visto quello che è accaduto a caldo, il giorno dopo la diretta. Per cui in questo fine settimana, potrebbe essere successo ancora di tutto! La sensazione però è chesi sia creato il primo gruppetto formato da sole due persone e queste persone sono Vera. Entrambi hanno mostrato di non gradire molto la presenza die neppure quando il giovane vincitore di Ballando con le stelle ha provato un chiarimento, le cose sono andate a buon fine.pensava che dietro la scelta didi farsi da parte e ...

