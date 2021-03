Disincagliata la Ever Given: riapre il Canale di Suez (Di lunedì 29 marzo 2021) Si sblocca la situazione nel Canale di Suez: la portacontainer Ever Given Disincagliata. Sono più di 300 le navi che attendono di passare Le squadre di salvataggio hanno liberato una parte dell’Ever Given, la nave rimasta incagliata nel Canale di Suez lo scorso martedì, e i rimorchiatori stanno lavorando adesso per raddrizzarne la rotta per provare… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 29 marzo 2021) Si sblocca la situazione neldi: la portacontainer. Sono più di 300 le navi che attendono di passare Le squadre di salvataggio hanno liberato una parte dell’, la nave rimasta incagliata neldilo scorso martedì, e i rimorchiatori stanno lavorando adesso per raddrizzarne la rotta per provare… L'articolo Corriere Nazionale.

