“Dietro le quinte…”: brutte voci a I Fatti Vostri. E già spunta il nome del sostituto di Giancarlo Magalli (Di lunedì 29 marzo 2021) Giancarlo Magalli è uno dei conduttori storici della Rai. Fin dagli esordi l’autore, commediografo, attore e doppiatore si distinse per le sue qualità tanto da divenire una delle colonne portanti della televisione pubblica italiana. Il suo nome, in particolare, è legato all’amatissimo programma d’attualità con quiz, interviste e musica dal vivo “I Fatti Vostri” su cui, però, da alcuni anni sembrano addensarsi sempre più scure nubi poco rassicuranti. L’idillio con Adriana Volpe, cosa ormai tristemente nota, è finito malissimo con accuse, ripicche e perfino denunce. Da qualche tempo, inoltre, si fanno sempre più insistenti voci, pettegolezzi, indiscrezioni che vorrebbero Giancarlo Magalli fuori dalla trasmissione di Rai2 o comunque con un ruolo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 marzo 2021)è uno dei conduttori storici della Rai. Fin dagli esordi l’autore, commediografo, attore e doppiatore si distinse per le sue qualità tanto da divenire una delle colonne portanti della televisione pubblica italiana. Il suo, in particolare, è legato all’amatissimo programma d’attualità con quiz, interviste e musica dal vivo “I” su cui, però, da alcuni anni sembrano addensarsi sempre più scure nubi poco rassicuranti. L’idillio con Adriana Volpe, cosa ormai tristemente nota, è finito malissimo con accuse, ripicche e perfino denunce. Da qualche tempo, inoltre, si fanno sempre più insistenti, pettegolezzi, indiscrezioni che vorrebberofuori dalla trasmissione di Rai2 o comunque con un ruolo ...

Advertising

NetflixIT : Impossibile non amarli, davanti e dietro le quinte. #SkyRojo - fearlvess : un paio di giorni fa era la giornata mondiale del teatro e da quel giorno non riesco a non pensare a tutti i moment… - Tryagain98_ : RT @NetflixIT: Impossibile non amarli, davanti e dietro le quinte. #SkyRojo - saraferrara19 : Il dietro le quinte di #Rihanna ??Dennis Leupold #Backstage #photography #photographer - BostjanBugaric : RT @la_Biennale: Un'occasione unica per 'sbirciare' dietro le quinte della 17. Mostra Internazionale di Architettura: sui nostri canali soc… -

Ultime Notizie dalla rete : Dietro quinte… Festival del Cinema di montagna a Cervinia DiscoveryAlps - Incontrarsi sulle Alpi