Deliveroo rivede al ribasso le stime per l’IPO a Londra

(Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) –ha abbassato la sua forchetta di prezzo, e quindi le sue aspirazioni, per la quotazione al London Stock Exchange prevista per mercoledì. Il prezzo delle azioni sarà compreso tra 3,90 e 4,10 sterline, nella parte inferiore del range che era stato in precedenza annunciato e che andava da 3,90 a 4,60 sterline. Ciò porta la valutazione della società di delivery a una cifra compresa tra 7,6 e 7,85 miliardi di sterline, contro l’obiettivo precendente che puntava a 8,8 miliardi di sterline. “ha ricevuto una domanda molto forte da istituzioni di tutto il mondo”, ha spiegato un portavoce dell’azienda, ma “date le condizioni di mercato instabili,ha scelto di essere responsabile nella scelta del prezzo”. La revisione aldelarriva dopo che alcuni dei ...