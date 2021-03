Dal Sud al Nord non esiste una zona immune alle mafie in Italia e questo mette a rischio la Democrazia (Di lunedì 29 marzo 2021) Dalla Puglia alla Valle d’Aosta. Dalla commissione d'accesso per possibili infiltrazioni mafiose, al processo per voto di scambio politico mafioso per le elezioni regionali del 2018. Un'inchiesta c ... sul sito. Leggi su lastampa (Di lunedì 29 marzo 2021) Dalla Puglia alla Vd’Aosta. Dalla commissione d'accesso per possibili infiltrazioni mafiose, al processo per voto di scambio politico mafioso per le elezioni regionali del 2018. Un'inchiesta c ... sul sito.

Advertising

NicolaMorra63 : Se il #Sud continua a svuotarsi, se la #Calabria continua a perdere popolazione giovane, perchè il futuro dovrebbe… - fattoquotidiano : La sua Bce s'è schierata coi falchi su Atene, sull'austerità nell'Europa del Sud e la stretta sui salvataggi bancar… - Palazzo_Chigi : In diretta l’intervento del Presidente Mario Draghi alla videoconferenza “Sud – #ProgettiPerRipartire” organizzata… - Marco376514252 : RT @kiara86769608: Dino Giarrusso ?? 2800 ASSUNZIONI AL SUD GRAZIE AL GOVERNO CONTE! ?? Brunetta e Carfagna che si intestano le 2800 assunzi… - sud_delmondo : RT @riotta: Dal 30 marzo a New York tutti vaccinati dai 30 anni in su. Ripeto 'trenta' non 'ottanta'. -