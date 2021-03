Da metà giugno il passaporto sanitario europeo | non obbligatorio

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 29 marzo 2021) Dasarà dipsonibile ile il suo meccanismo sarà uguale dappertutto nell’Unione. Lo ha annunciato il commissarioal mercato interno e capo della task force sui vaccini Thierry Breton, intervistato da Rtl, Le Figaro e Lci. Breton ha anche mostrato in diretta il certificato a cui l’Ue sta pensando per una riapertura in sicurezza. In attesa di un’immunità di gregge che, secondo il commissario, potrebbe arrivare entro luglio. Il Parlamento, ha aggiunto il presidente David Sassoli a Mezz’Ora in più su Rai 3, “lo voterà il 26 aprile” e “anche noi come Breton pensiamo che asarà uno strumento per riaprire le attività, consentire agli anziani vaccinati di tornare a una vita normale”. “Ci sarà una ...