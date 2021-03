(Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – Una nuova perdita per per le Forza dell’Ordine a causa del coronavirus, ladi Stato piange. Ilaveva 52 anni e faceva servizio presso la Squadra digiudiziaria del Tribunale di Nocera Inferiore in provincia di Salerno. Entrato innel 1992,era stato assegnato al Reparto mobile di Catania, poi aveva svolto servizio a Napoli e dopo aver frequentato il corso da sovrintendenti a Caserta nel 1998, trasferito al commissariato di San Giovanni a Teduccio di Napoli; successivamente ottenne il trasferimento alla Procura di Napoli e infine alla sezione di P.G. della Procura di Nocera Inferiore.era ricoverato dal 10 ...

Advertising

Viminale : Con il progetto 'operazione 'SìCura' 138 mln dal #PON #legalità per le attività di contrasto all'epidemia #Covid19… - poliziadistato : Sono ancora molte le vittime da #Covid19. A Palermo la famiglia della #PoliziadiStato piange l'ennesima perdita. Fr… - fanpage : Fuga dalle vaccinazioni anti-Covid19 tra gli agenti della Polizia Municipale di Napoli. Quasi il 50% sceglie di non… - anteprima24 : ** Covid19: la Polizia perde il vice ispettore Vincenzo D’Amico ** - cascinanotizie : Feste in due abitazioni, irrompe la polizia e denuncia i partecipanti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid19 Polizia

Questure sul web

Il Comando dellalocale ha emanato un'ordinanza con la quale si dispone la regolamentazione degli stalli di ...Francesco Severi" come centro per la somministrazione del vaccino anti, ...... ma con una specifica attività di sorveglianza anti -. L'amministrazione comunale ha deciso ... con il coordinamento del Corpo diLocale, vigileranno molto attentamente sul numero degli ...Nocera Inferiore (Sa) – Una nuova perdita per per le Forza dell’Ordine a causa del coronavirus, la Polizia di Stato piange Vincenzo D’Amico. Il vice ispettore aveva 52 anni e faceva servizio presso la ...Nella serata di sabato, personale della Polizia di Stato di Campobasso è intervenuto in un condominio del centro cittadino per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da ...