Contagi Scolastici, i dati veri. Per i Sì Dad: “Irresponsabile riaprire ora” (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAntonio Ilardi e Mary Buono, amministratori del Gruppo FB “Genitori Salerno Sì DAD” hanno inviato al Governo Italiano un formale avviso del possibile ricorso alle autorità giudiziarie in sede civile e penale in caso di insorgenza di Contagi Scolastici, laddove le Autorità Statali non disponessero ad horas la sospensione della ripresa delle lezioni in presenza. Per i genitori Sì Dad è da irresponsabili riaprire ora. A sostegno delle loro considerazioni i genitori riportano i dati dell’istituto Superiore di Sanità che attestano il sostanziale raddoppio dei Contagi in età scolare in corrispondenza con la ripresa delle attività scolastiche in presenza. Ormai acclarata la diffusione delle varianti del Covid-19 e la necessità, attestata sia dal CNR che dallo stesso Istituto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAntonio Ilardi e Mary Buono, amministratori del Gruppo FB “Genitori Salerno Sì DAD” hanno inviato al Governo Italiano un formale avviso del possibile ricorso alle autorità giudiziarie in sede civile e penale in caso di insorgenza di, laddove le Autorità Statali non disponessero ad horas la sospensione della ripresa delle lezioni in presenza. Per i genitori Sì Dad è da irresponsabiliora. A sostegno delle loro considerazioni i genitori riportano idell’istituto Superiore di Sanità che attestano il sostanziale raddoppio deiin età scolare in corrispondenza con la ripresa delle attività scolastiche in presenza. Ormai acclarata la diffusione delle varianti del Covid-19 e la necessità, attestata sia dal CNR che dallo stesso Istituto ...

