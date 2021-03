Calcio | Kulusevski | ‘annata deludente | dobbiamo giocare meglio’

Advertising

"E' un'annata deludente, qui alla Juventus si comincia sempre la stagione con l'obiettivo di vincere il campionato: dobbiamo fare meglio, sotto tutti i punti di vista". Dejan, dal ritiro della Svezia, commenta così la stagione dei bianconeri. E sul futuro di CR7: "Ora non bisogna pensarci, vedremo cosa accadrà" ha detto l'esterno offensivo. "Non era facile ...Bene, quel, alla Juve, si è visto poco. GIROVAGO - Giocare alla Juve è diverso, e questo ... nel primo 'liquido' di Pirlo doveva andare a cercare lo spazio giusto partendo dall'...Il centrocampista della Juventus, Dejan Kulusevski, si esprime così sulla stagione bianconera. “È chiaro che questa non è l’atmosfera che vogliamo che ci sia -aggiunge il ventenne svedese dal ritiro ..."E' un'annata deludente, qui alla Juventus si comincia sempre la stagione con l'obiettivo di vincere il campionato: dobbiamo fare meglio, sotto tutti i punti di vista". Dejan Kulusevski, dal ritiro de ...