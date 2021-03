Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,10%) (Di lunedì 29 marzo 2021) La Borsa di Tokyo consolida i guadagni in avvio di seduta, seguendo il recente aggiornamento dei record dei mercati azionari statunitensi e i segnali incoraggianti che arrivano dalla campagna di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 29 marzo 2021) Ladiconsolida i guadagni in avvio di seduta, seguendo il recente aggiornamento dei record dei mercati azionari statunitensi e i segnali incoraggianti che arrivano dalla campagna di ...

Advertising

newsfinanza : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,10%) - Faido1Alessio : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,10%) - padovesi58a : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,10%) - DividendProfit : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,10%) - ansa_economia : Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,10%). Ottimismo su campagna vaccinale Usa e rialzo Wall Street #ANSA -