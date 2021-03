Bari, 21enne segregata e abusata per un anno: arrestato un uomo. “Scenario inquietante” (Di lunedì 29 marzo 2021) segregata in casa, le uscite sigillate con lucchetti e nastro adesivo. Lei, una ragazza di 21 anni, abusata per oltre un anno e rimasta incinta. È lo Scenario, definito “inquietante” dagli investigatori, che la polizia di Bari si è trovata davanti dopo un approfondimento scattato in seguito a un controllo nella centrale piazza Umberto nei confronti di un pregiudicato egiziano di 31 anni che non indossava correttamente la mascherina. Il suo nervosismo ha insospettito gli agenti che, dopo essere riusciti a risalire al domicilio del 31enne, nel centro di Bari, hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare. Lì gli agenti hanno scoperto che la porta d’ingresso, nonostante fosse munita di regolare serratura, era chiusa anche con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021)in casa, le uscite sigillate con lucchetti e nastro adesivo. Lei, una ragazza di 21 anni,per oltre une rimasta incinta. È lo, definito “” dagli investigatori, che la polizia disi è trovata davanti dopo un approfondimento scattato in seguito a un controllo nella centrale piazza Umberto nei confronti di un pregiudicato egiziano di 31 anni che non indossava correttamente la mascherina. Il suo nervosismo ha insospettito gli agenti che, dopo essere riusciti a risalire al domicilio del 31enne, nel centro di, hdeciso di effettuare una perquisizione domiciliare. Lì gli agenti hscoperto che la porta d’ingresso, nonostante fosse munita di regolare serratura, era chiusa anche con ...

