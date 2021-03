Ascolti TV | Domenica 28 marzo 2021. La Nazionale trionfa con il 23.7%. Live – Non è la D’Urso chiude al 13.7%, Fazio 11%-9.9%, Giletti 5.8%-6.7% (Di lunedì 29 marzo 2021) Bulgaria-Italia (da Facebook) Nella serata di ieri, Domenica 28 marzo 2021, su Rai1 il match Bulgaria-Italia, utile per le Qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, ha conquistato 6.394.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso, in onda dal 21.49 alle 25.20, ha raccolto davanti al video 2.353.000 spettatori pari al 13.7% di share (presentazione dalle 21.17 alle 21.47 con 2.672.000 spettatori e il 9.6%). Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.409.000 spettatori (5.1%) nel primo episodio e di 1.385.000 (5.1%) nel secondo, Instinct interessa a 997.000 spettatori (4.4%). Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – Ai Confini del Mondo ha intrattenuto 1.518.000 spettatori con il 7.3% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.37 alle 21.59, ha raccolto davanti al ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 29 marzo 2021) Bulgaria-Italia (da Facebook) Nella serata di ieri,28, su Rai1 il match Bulgaria-Italia, utile per le Qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, ha conquistato 6.394.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Canale 5– Non è la, in onda dal 21.49 alle 25.20, ha raccolto davanti al video 2.353.000 spettatori pari al 13.7% di share (presentazione dalle 21.17 alle 21.47 con 2.672.000 spettatori e il 9.6%). Su Rai2 9-1-1 ha catturato l’attenzione di 1.409.000 spettatori (5.1%) nel primo episodio e di 1.385.000 (5.1%) nel secondo, Instinct interessa a 997.000 spettatori (4.4%). Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – Ai Confini del Mondo ha intrattenuto 1.518.000 spettatori con il 7.3% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.37 alle 21.59, ha raccolto davanti al ...

