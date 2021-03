Un maestro e la sua principessa | complice la musica

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 28 marzo 2021) “Ile l’infanta” è un romanzo storico ambientato nel Diciottesimo secolo, scritto da Alberto Riva, da poco pubblicato per Neri Pozza e già in ristampa. Racconta la storia di un sodalizio, quello tra il compositore napoletano Domenico Scarlatti,di cappella della famiglia reale portoghese e laMaria Bárbara di Braganza, che ne diviene quasi per caso l’allieva, in quanto suo padre, re João V, non confida affatto nella sua capacitàle e vuole una conferma dall’artista. Questi, però, scopre nella regale discepola un talento raro, anzi: all’inizio pare l’unico a intravedere in lei qualcosa di speciale. Maria Bárbara, del resto, è abituata a non essere compresa o essere considerata altro rispetto alla sua essenza. Il fratello spesso la deride per un aspetto che non corrisponde ai canoni ...