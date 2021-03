Rissa tra ragazzi a Fiumicino: accoltellato un 19enne. L’appuntamento sui social (Di domenica 28 marzo 2021) Circa venti giovani si sono affrontati in strada in pieno giorno a calci e pugni. Poi la fuga prima dell’arrivo della polizia. L’appuntamento sui social L’appuntamento sui social per sfidare i divieti anti-Covid, e provocare una Rissa in strada a Fiumicino in pieno giorno. Nello scontro tra è uscito anche un coltello: un ragazzo di 19 anni è stato soccorso e trasportato all’ospedale Grassi di Ostia per una ferita d’arma da taglio a un braccio. Prima dell’arrivo della polizia, i giovani si sono dati alla fuga. Partite le indagini sull’accaduto Quando gli agenti del commissariato Fiumicino sono giunti sul posto hanno trovato solo il giovane ferito. La polizia ha avviato indagini per identificare i partecipanti. A quanto ricostruito, i ... Leggi su ck12 (Di domenica 28 marzo 2021) Circa venti giovani si sono affrontati in strada in pieno giorno a calci e pugni. Poi la fuga prima dell’arrivo della polizia.suisuiper sfidare i divieti anti-Covid, e provocare unain strada ain pieno giorno. Nello scontro tra è uscito anche un coltello: un ragazzo di 19 anni è stato soccorso e trasportato all’ospedale Grassi di Ostia per una ferita d’arma da taglio a un braccio. Prima dell’arrivo della polizia, i giovani si sono dati alla fuga. Partite le indagini sull’accaduto Quando gli agenti del commissariatosono giunti sul posto hanno trovato solo il giovane ferito. La polizia ha avviato indagini per identificare i partecipanti. A quanto ricostruito, i ...

