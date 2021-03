Rinnovo Inzaghi: a breve incontro con Lotito. Le ultime (Di domenica 28 marzo 2021) Si continua a discutere del Rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio: a breve potrebbe esserci un incontro tra il tecnico e Lotito Sembra spirare vento di buone notizie in casa Lazio, specialmente per quanto riguarda il Rinnovo di Simone Inzaghi. Dopo molti rinvii e diverse voci di altre squadre interessate, finalmente a breve potrebbe esserci un incontro tra il tecnico piacentino e il presidente Claudio Lotito. A riportarlo è il Corriere dello Sport, dove si afferma che la riunione tra le parti per trovare un accordo dovrebbe avvenire già in settimana, visto il minor numero di impegni del patron biancoceleste. CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 marzo 2021) Si continua a discutere deldi Simonecon la Lazio: apotrebbe esserci untra il tecnico eSembra spirare vento di buone notizie in casa Lazio, specialmente per quanto riguarda ildi Simone. Dopo molti rinvii e diverse voci di altre squadre interessate, finalmente apotrebbe esserci untra il tecnico piacentino e il presidente Claudio. A riportarlo è il Corriere dello Sport, dove si afferma che la riunione tra le parti per trovare un accordo dovrebbe avvenire già in settimana, visto il minor numero di impegni del patron biancoceleste. CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24 Leggi su Calcionews24.com

