Quagliarella | “Il gol una malattia Il mio compagno più grande è stato…”

(Di domenica 28 marzo 2021) A tutto Fabio. Lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport da parte del centravanti ora alla Sampdoria. Anni e anni di carriera con una sola missione: fare gol, possibilmente favolosi!a 360°caption id="attachment 1076433" align="alignnone" width="472", getty images/caption"Come faccio a segnare ancora oggi dopo tanti anni di carriera? Quel che facevo fino a qualche anno fa, quando già ero professionista e tornavo a casa in estate. Con un caldo feroce, mi ripresentavo con il mio pallone su quel campetto in terra battuta vicino a casa dei miei genitori, dove tutto aveva avuto inizio: un amico in porta, mio fratello e altri ragazzi che mi facevano i cross. E io calciavo, anche per due ore. Il gol è la mia… Ancora oggi, se potessi, starei due ore a provare solo i ...

In una bella intervista della Gazzetta dello Sport , anche Fabioviene paragonato ad un artista. L'artista del: 'Io un artista del? Paragone che ci può stare. L'unica differenza ...Quattro parole: 'Porto io il pallone'. L'essenza di oltre vent'anni di carriera per Fabio(che fra un mese e mezzo a San Siro può toccare quota 500 gare in Serie A) sta tutta qui. Nel suo sguardo felice quando racconta, in un'ora a cuore aperto, 'quel che facevo sino a qualche ...Fabio Quagliarella ha svelato qual è il suo più grande rimpianto legato all'esperienza con il Napoli. Le sue parole.Fabio Quagliarella si è raccontato in una lunga intervista ai ... E io calciavo, anche per due ore. Il gol è la mia malattia… Ancora oggi, se potessi, starei due ore a provare solo i tiri da lontano.