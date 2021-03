Nikita Mazepin diventa il pilota più odiato sulla griglia

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 28 marzo 2021) Come se non fosse già sotto i riflettori ancora prima di entrare nella sua Haas F1 per la prima volta in questa stagione,si è ufficialmente trasformato in un facile bersaglio per gli haters. Nella sessione di qualifiche di ieri, sabato 27 marzo 2021, per il Gran Premio del Bahrain, non è riuscito a rispettare un “gentleman’s agreement” e ha compromesso i tempi sul giro di diversi piloti.: cosa ha fatto? Il russo si è qualificato per ultimo per il Gran Premio di stasera dopo essere andato in testacoda in entrambi i suoi tentativi di registrare un giro veloce. Nel suo primo tentativo, ha perso il retro della vettura alla curva 13 e ha finito non solo per rovinarsi il giro, ma ha anche compromesso il giro del compagno di squadra Mick Schumacher. Il suo secondo tentativo è stato ancora ...