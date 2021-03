Mozambico: decine uccisi in attacchi jihadisti nel nord (Di domenica 28 marzo 2021) "decine di persone indifese" sono state uccise nella città di Palma, nel nord del Mozambico, in una serie di attacchi coordinati di jihadisti negli ultimi quattro giorni. Lo ha reso noto il portavoce ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 28 marzo 2021) "di persone indifese" sono state uccise nella città di Palma, neldel, in una serie dicoordinati dinegli ultimi quattro giorni. Lo ha reso noto il portavoce ...

Advertising

rtl1025 : ?? 'Decine di persone indifese' sono state uccise nella città di Palma, nel nord del Mozambico, in una serie di atta… - Ielosubmarine2 : RT @GeopoliticalCen: Un attacco di fanatici islamici è in corso nella città di Palma in Mozambico. Dozzine di vittime. Decine di imbarcazio… - caterinacorda1 : RT @GeopoliticalCen: Un attacco di fanatici islamici è in corso nella città di Palma in Mozambico. Dozzine di vittime. Decine di imbarcazio… - f_smorgoni : RT @GeopoliticalCen: Un attacco di fanatici islamici è in corso nella città di Palma in Mozambico. Dozzine di vittime. Decine di imbarcazio… - Francesco_Rizz_ : RT @GeopoliticalCen: Un attacco di fanatici islamici è in corso nella città di Palma in Mozambico. Dozzine di vittime. Decine di imbarcazio… -