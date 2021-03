MotoGP avrà il suo “Drive to Survive” (Di domenica 28 marzo 2021) Secondo quanto filtra nel paddock anche la . Il format dedicato alla Formula 1 sta appassionando il pubblico di netflix ed è appena sbarcato anche sugli schermi di Sky che ne ha comprato i diritti. A quanto pare nel corso della stagione le telecamere del gruppo Mediapro seguiranno i piloti realizzando per Amazon un docufilm a puntate dedicato alle due ruote. MotoGP e Drive to Survive Sono sempre più insistenti le voci che si spendono a riguardo e a quanto pare già dal Qatar inizieranno le riprese di Mediapro per Amazon, piattaforma sulla quale uscirà la serie tv. Probabilmente avrà un nome diverso da quello ideato per la Formula 1 ma il format sarà lo stesso. Nel corso della stagione le telecamere seguiranno i piloti e i personaggi più influenti del paddock che spesso rimangono dietro le quinte. La varietà dei ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021) Secondo quanto filtra nel paddock anche la . Il format dedicato alla Formula 1 sta appassionando il pubblico di netflix ed è appena sbarcato anche sugli schermi di Sky che ne ha comprato i diritti. A quanto pare nel corso della stagione le telecamere del gruppo Mediapro seguiranno i piloti realizzando per Amazon un docufilm a puntate dedicato alle due ruote.toSono sempre più insistenti le voci che si spendono a riguardo e a quanto pare già dal Qatar inizieranno le riprese di Mediapro per Amazon, piattaforma sulla quale uscirà la serie tv. Probabilmenteun nome diverso da quello ideato per la Formula 1 ma il format sarà lo stesso. Nel corso della stagione le telecamere seguiranno i piloti e i personaggi più influenti del paddock che spesso rimangono dietro le quinte. La varietà dei ...

