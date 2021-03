Morto Richard Gilliland, attore di “Quattro donne in carriera” (Di domenica 28 marzo 2021) L’attore statunitense è Morto all’età di 71 anni, dopo una breve malattia. Aveva recitato in diverse soap opera, telefilm e sitcom. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice Association)Richard Gilliland, attore famoso soprattutto per le sue partecipazioni in “Dexter” e “Quattro donne in carriera” è Morto il 18 marzo all’età di 71 anni nella sua casa di Los Angeles, dopo una breve malattia. In estate, avrebbe dovuto lavorare insieme alla moglie Jean Smart, in un film diretto da Tate Taylor. Leggi anche -> Covid, Breton presenta il passaporto sanitario: ecco come funziona Morto Richard Gilliland Gilliland era nato il 23 gennaio 1950 ... Leggi su ck12 (Di domenica 28 marzo 2021) L’statunitense èall’età di 71 anni, dopo una breve malattia. Aveva recitato in diverse soap opera, telefilm e sitcom. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for Critics Choice Association)famoso soprattutto per le sue partecipazioni in “Dexter” e “in” èil 18 marzo all’età di 71 anni nella sua casa di Los Angeles, dopo una breve malattia. In estate, avrebbe dovuto lavorare insieme alla moglie Jean Smart, in un film diretto da Tate Taylor. Leggi anche -> Covid, Breton presenta il passaporto sanitario: ecco come funzionaera nato il 23 gennaio 1950 ...

badtasteit : #RichardGilliland, attore di #Dexter e #QuattroDonneInCarriera, è morto a 71 anni - Prvide : Comunque ora che sono a metà di The Secret History e so chi è il morto e chi l’ha ucciso la vera domanda è: riuscir… - TwManny : RT @ilmanifesto: Da Broadway al cinema e in tv: la carriera di George Segal, morto a 87 anni. Recitò per Altman in «California Poker» Una n… - AngeloR54671811 : RT @ilmanifesto: Da Broadway al cinema e in tv: la carriera di George Segal, morto a 87 anni. Recitò per Altman in «California Poker» Una n… - giovannicoviel1 : RT @ilmanifesto: Da Broadway al cinema e in tv: la carriera di George Segal, morto a 87 anni. Recitò per Altman in «California Poker» Una n… -