Morto in montagna, il funerale del nipote del boss a porte chiuse (Di domenica 28 marzo 2021) Mandello del Lario - E' tornato a tornato a casa in Sicilia Gaspare Allegra , l'avvocato di 37 anni originario di Castelvetrano che si era trasferito ad Albairate nel Milanese, nipote del ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 28 marzo 2021) Mandello del Lario - E' tornato a tornato a casa in Sicilia Gaspare Allegra , l'avvocato di 37 anni originario di Castelvetrano che si era trasferito ad Albairate nel Milanese,del ...

atzjohn_n : // sk8 the infinity spoiler . . . . . . . un attimo prima pensavo sarebbe finito morto e un attimo nuovo SI GETTA G… - Tp24it : Funerali vietati per Gaspare Allegra, il nipote di Messina Denaro morto domenica in montagna - 3m_3nCaporaleNA : Gli anni verdi della mia vita sono sepolti da una montagna di sogni irrealizzabili rendono stanco morto come un na… - zazoomblog : Morto in montagna: autopsia per il nipote di Messina Denaro - #Morto #montagna: #autopsia #nipote - romi_andrio : RT @qn_giorno: Morto in montagna: autopsia per il nipote di Messina Denaro -