Monster Hunter Rise | Capcom al lavoro per risolvere il glitch dei salvataggi

(Di domenica 28 marzo 2021)è uscito da pochissimi giorni e ha già ricevuto una patch day one, ma i giocatori hanno immediatamente scovato un pericolosissimoche aspetta solo di essere patchato. A quanto pare, esiste un bug che impedisce ai giocatori di aprire un file dio nel caso avessero equipaggiato la posa DLC Action/Hurt nella barra delle azioni. Si tratta di unsicuramente bizzarro, ma i danni che fa sono importanti, quindi è importante tenere la questione sotto controllo. Leggi altro...

T ramite comunicato stampa, Capcom ha divulgato il trailer di lancio diRise, l'ultimo capitolo della popolare serie di RPG d'azione disponibile da oggi su Nintendo Switch Vi avevamo già parlato delle nostre prime ed ottime impressioni su...Capcom lo aveva detto,Rise sarà arricchito continuamento con diversi aggiornamenti gratuiti, che aggiungeranno mostri e nuove feature. A fine aprile arriverà l'update 2.0 che aggiungerà Apex Rathalos al ...Monster Hunter Rise è macchiato da un piccolo glitch che rende impossibile caricare un salvataggio di gioco se usate una particolare posa DLC, ma Capcom è già al lavoro su una patch.Fossa, Sabaku, Cydonia e Kurolily hanno unito le forze per una battuta di caccia epica in Monster Hunter Rise, nuovo hunting game per Nintendo Switch.