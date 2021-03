Masters 1000 Miami, programma 28 marzo: orari, tv, streaming. In campo Jannik Sinner (Di domenica 28 marzo 2021) Oggi scatteranno nel pomeriggio italiano i sedicesimi di finale del torneo ATP Miami 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000), che vedranno impegnata anche la testa di serie numero 21 del tabellone, l’azzurro Jannik Sinner, opposto al russo Karen Khachanov, numero 14 del seeding. Oggi, domenica 28 marzo, il match dell’azzurro sarà il secondo a partire dalle ore 17.00 italiane sul Court 1. Sarà possibile seguire tutti gli incontri in diretta tv su Sky Sport ed in streaming su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport offrirà la diretta live testuale del match tra Jannik Sinner e Karen Khachanov. programma Masters 1000 Miami 28 marzo Grandstand A partire ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Oggi scatteranno nel pomeriggio italiano i sedicesimi di finale del torneo ATP2021 di tennis (di categoria ATP), che vedranno impegnata anche la testa di serie numero 21 del tabellone, l’azzurro, opposto al russo Karen Khachanov, numero 14 del seeding. Oggi, domenica 28, il match dell’azzurro sarà il secondo a partire dalle ore 17.00 italiane sul Court 1. Sarà possibile seguire tutti gli incontri in diretta tv su Sky Sport ed insu Sky Go e Now TV, mentre OA Sport offrirà la diretta live testuale del match trae Karen Khachanov.28Grandstand A partire ...

