Advertising

alcinx : RT @qn_giorno: La (lenta) frenata della terza ondata: a Milano l’Rt è sotto uno - qn_giorno : La (lenta) frenata della terza ondata: a Milano l’Rt è sotto uno -

Ultime Notizie dalla rete : lenta frenata

IL GIORNO

Milano - Da tre giorni la terza ondata di coronavirus sembra aver quasi arrestato la sua salita : i ricoverati in terapia intensiva negli ospedali lombardi ieri erano 852 (quattro più di venerdì, ...Pensando alla gara, sono più ottimista: sarà piùe lunga, dovremo gestire le gomme. Adesso siamo chiamati a fare uno step', ha concluso Mir. GP del Qatar: tutte le notizie, le interviste e gli ...I ricoverati per Covid oscillano intorno a un picco appena inferiore rispetto a novembre. I decessi sono oltre cento al giorno ...Emilia Romagna: valanga di richieste per le ristrutturazioni ma il mercato fatica a soddisfare gli ordini. Confartigianato: "Edilizia bloccata per 10 anni, adesso si devono formare le figure professio ...